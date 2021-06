Locatelli-Juventus, arriva la conferma: “Ci vedremo nei prossimi giorni”

Carnevali, AD del Sassuolo: “Per Locatelli ci vedremo con la Juventus nei prossimi giorni. Offerte dall’estero per Manuel”

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Barba e Capelli, programma in onda su TRC: “Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall’estero. Confermo che con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro. Per quanto riguarda Raspadori posso invece dire che per noi è incedibile”.

Il dirigente del Sassuolo conferma, quindi, la volontà della Juventus di acquisire Manuel Locatelli e di metterlo a disposizione di Massimiliano Allegri. Si è parlato nelle scorse ore di un inserimento anche di Dragusin nella trattativa, difensore apprezzato dal club neroverde. Al momento, però, il prezzo di Locatelli resta molto alto: 40 milioni di euro.

La Juve lavorerà per far abbassare questa soglia, mentre le offerte che provengono da altri campionati (si parla anche di PSG e Real Madrid) possono contribuire a rafforzare la posizione del Sassuolo per ottenere un prezzo più alto.

Determinante sarà anche l’atteggiamento del ragazzo e la sua preferenza sulla sua prossima destinazione. Su Raspadori, invece, la conferma che per almeno un’altra stagione il baby talento non si muoverà dall’Emilia per essere a disposizione nuovo tecnico, Dionisi.