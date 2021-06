Il ruolo di Dybala nella nuova Juventus di Allegri: modulo e tema tattico

Massimiliano Allegri è pronto a trasformare la Juventus in vista della prossima stagione, nuovo modulo e nuovo piano acquisti: occhio al nuovo ruolo di Dybala, al centro del nuovo progetto bianconero

Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? Allegri potrebbe puntare con forte decisione sul 4-3-3, ma attenzione anche alle possibili varianti, passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2. Dybala, salvo clamorosi colpi di scena rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e sarà il punto di forza dell’attacco bianconero. Allegri crede fortemente nell’argentino e punterà forte su di lui.

La Joya potrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri già nel corso delle prossime settimane. Per lui pronto un rinnovo da circa 10 milioni di euro a stagione. Quale sarà il suo nuovo ruolo? Dybala potrebbe agire sia da esterno destro nel 4-3-3, sia in posizione di fantasista alle spalle dell’unica punta in un 4-2-3-1 con due esterni larghi.

Il nuovo ruolo di Dybala nella Juventus di Allegri: come cambia l’attacco

Dybala potrebbe essere schierato anche nel ruolo di esterno destro in un tridente offensivo, ma non è escluso che Allegri possa rispolverarlo anche nelle vesti di finto nueve in caso di stretta necessità. L’impostazione tattica della nuova Juventus, però, dipenderà dal futuro di Ronaldo. La cessione o la conferma del portoghese potrebbe stravolgere i piani bianconeri.

Dybala è pronto a caricarsi la Juventus sulle spalle e giurare amore ai colori bianconeri. Un nuovo tema tattico e una nuova stagione da vivere da protagonista con il ritorno di Allegri. La Joya è pronto al riscatto dopo un’annata caratterizzata dai troppi infortuni.