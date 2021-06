Inter, cessione in arrivo: offerta monstre del Paris Saint-Germain

Inter, Hakimi va via: è il primo sacrificato dell’era post Conte. Il Paris Saint-Germain ha pareggiato le richieste di Marotta e Ausilio.

La nuova Inter di Simone Inzaghi, dopo la chiusura dell’affare Hakan Calhanoglu, è obbligata a cedere uno dei propri pezzi pregiati per sistemare i bilanci. Il club di Steven Zhang deve cedere uno dei propri top player per trovare la liquidità necessaria alle casse societarie. Come è noto da diverse settimane, il sacrificato potrebbe essere Achraf Hakimi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Hakimi parte

Il laterale marocchino è il primo partente sulla lista di Marotta ed Ausilio, chiamati a piazzare il suo cartellino in nuovo club. Come riferisce ‘Sky Sport’, per la cessione del calciatore la fumata bianca potrebbe essere più vicina che mai.

LEGGI ANCHE >>> A Mano ‘e D10S, i Foja tra Maradona, Napoli e la Superlega | ANEWS

Il Paris Saint-Germain, infatti, nelle ultime ore, avrebbe dato l’accelerata decisiva per il buon esito della trattativa. Il PSG, infatti, è arrivato ad offrire ben 70 milioni di euro più bonus, una cifra che pare aver convinto l’Inter. Già nelle prossime ore la trattativa si potrebbe chiudere: la fumata bianca è in arrivo.