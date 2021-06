Alle ore 18:00 spazio a Slovacchia-Spagna, gara del Girone E di Euro 2020. La squadra di Luis Enrique è costretta a vincere.

Gara da dentro o fuori per la Spagna di Luis Enrique. Alle ore 18:00 allo stadio la Cartuja di Siviglia, va in scena Slovacchia-Spagna, gara della terza ed ultima giornata del Girone E degli Europei di calcio. La Nazionale di Luis Enrique, dopo i pareggi deludenti contro Svezia e Polonia, è costretta a conquistare i tre punti per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Gli spagnoli, infatti, sono terzi con 2 punti nel proprio raggruppamento, proprio alle spalle della Slovacchia, seconda a quota 3 punti. Alla stessa ora scendono in campo anche Svezia e Polonia, appartenenti allo stesso gruppo.

Slovacchia-Spagna, le probabili formazioni

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct: Tarkovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. Ct: L.Enrique.

ARBITRO: Kuipers (Ola)

GUARDALINEE: Van Roekel e Zeinstra

IV UOMO: Frappart (Fra)

VAR: Van Boekel

AVAR: Blom, Gittelmann, Dankert