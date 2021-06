Leo Messi ha deciso dove giocare il prossimo anno

Secono quanto raccolto da Cadena Cope, Lionel Messi avrebbe accettato la proposta del Barcellona per il rinnovo.

La Pandemia ha portato grosse difficoltà economiche ai club europei. Le partite disputate senza pubblico hanno letteralmente fatto crollare gli introiti delle società che hanno visto sui propri bilanci solo la presenza di costi fissi. Queste difficoltà economiche, ovviamente, si sono poi risentite sul calciomercato.

I grandi club europei, già in difficoltà economiche, hanno dovuto affrontare una crisi che non era minimamente nei programmi. Anche per via di questa mancanza di ricavi fissi era nato il progetto della Superlega. Tra i membri fondatori della Superlega c’era il Barcellona che sta affrontando una forte crisi economica.

Messi e Barcellona ha trovato l’accordo

Una crisi economica che potrebbe portare via dal club spagnolo Lionel Messi. L’argentino aveva espresso l’anno scorso la volontà di lasciare il club spagnolo per poi cambiare idea. Messi ancora deve prolungare il contratto con il Barcellona e a tale riguardo ci sarebbero delle ultime novità. Come raccolto da ‘Cadena Cope’, Messi avrebbe accettato l’ultima offerta di Laporta per prolungare il contratto.

Il fuoriclasse dovrebbe firmare il nuovo contratto dopo la conclusione della Copa America. Il contratto dovrebbe essere annuale a cifre ridotte, seguendo così le indicazioni della Liga. Ci dovrebbe essere anche un’opzione che, a conclusione della prossima annata, comporterebbe un rinnovo automatico fino al 2023 con l’ingaggio ritoccato verso l’alto.