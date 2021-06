Il Barcellona ha proposto un top all’Inter: “Vogliono lo scambio”

Tra Barcellona e Inter potrebbe esserci uno scambio che coinvolge Jordi Alba e Alessandro Bastoni, ma lo spagnolo non vuole lasciare il Camp Nou.

Novità giungono da ‘ESPN’ in merito a uno scambio che potrebbe coinvolgere Barcellona e Inter. Pare, infatti, che la società blaugrana sia disposta a scambiare Jordi Alba con Alessandro Bastoni, tuttavia, il giocatore spagnolo non vorrebbe lasciare il Camp Nou. Il contratto che ha col Barça scadrà nel 2024 e la clausola è addirittura da 500 milioni di euro, ma la sua cessione favorirebbe il club, che ha intenzione di fare cassa.

Barcellona-Inter, possibile scambio di mercato

Appresa la condizione di Jordi Alba, l’Inter non ha nascosto il suo interesse e al momento non ci sono giocatori incedibili. Il Barcellona è in epoca di rifacimento e novità, per cui, salvo alcuni profili, è disposta ad ascoltare offerte e trovare accordi. Anche perché Javier Tebas, numero uno della Liga, ha mandato diversi avvertimenti alla società, che ha confermato Leo Messi e ha acquistato Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal e Memphis Depay.

Pare però che Jordi Alba sia insistendo per non lasciare il Camp Nou, tuttavia potrebbe esserci in tal senso un pressing da parte del Barcellona. Sia l’Inter che i blaugrana non vogliono esagerare economicamente e da qui l’idea di includere profili nella trattativa eventuale, come lo è Bastoni. Il rapporto tra le due società è ottimo, quindi non dovrebbe essere facile sedersi a trattare. Al momento comunque è soltanto un’indiscrezione, che si potrà approfondire dopo aver chiarito effettivamente le priorità sul mercato.