Atalanta, Muriel e Zapata incedibili: possibili due addii a sorpresa

Il calciomercato dell’Atalanta partirà dalla solida conferma di Muriel e Zapata. I due attaccanti colombiani non lasceranno Bergamo in vista della prossima stagione. Da valutare il futuro di Ilicic

Il calciomercato dell’Atalanta punterà in maniera decisa sulla conferma di Zapata e Muriel, i quali rappresenteranno due pedine fondamentali per Gasperini nel corso della prossima stagione. La Dea non ascolterà alcuna offerta per i due attaccanti (salvo proposte irrinunciabili superiori a 60 milioni di euro). Doppia conferma e poi spazio per i possibili sacrificati.

Punto interrogativo sul futuro di Romero: il centrale argentino piace al Manchester United e il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 45 milioni di euro per convincere la Dea a dire sì. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma la sensazione è che difficilmente il diretto interessato dirà no alla corte dei Reds.

Cessioni Atalanta: non solo Romero, anche Ilicic e Gosens verso l’addio

Il futuro di Romero si deciderà nel corso delle prossime settimane, ma il suo addio appare ormai certo. Non solo: la Dea dovrà difendersi anche dai possibili assedi delle big italiane ed Europee per Gosens. L’esterno tedesco, valutato circa 40 milioni di euro, piace a Juventus, Inter, City e Barcellona.

Per quel che riguarda Ilicic, invece, il fantasista ex Palermo potrebbe lasciare Bergamo dopo l’ultima stagione decisamente altalenante. Il Milan osserva interessato, ma attenzione anche alla Roma e alla Lazio. Lo sloveno potrebbe salutare a sorpresa i nerazzurri dopo diverse stagioni d’autentico protagonista.