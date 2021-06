L’Atletico Madrid è ad un passo da De Paul, calciatore che, a questo punto, verrà preferito ad un altro vecchio obiettivo degli spagnoli

Era il Napoli, oltre all’Udinese, a credere di poter trattare con l’Atletico Madrid per la cessione del suo gioiello. Invece, ora, le cose cambiano. Perché gli spagnoli, ad un passo da Rodrigo De Paul, difficilmente acquisteranno anche Fabian Ruiz, cercato già lo scorso anno, senza successo, per le alte richieste del Napoli. La trattativa tra i due club, a questo punto, non decollerà.

L’Atletico Madrid ha scelto De Paul

L’Atletico ha cambiato idea o, forse, non ha mai avuto dubbi. Voleva un centrocampista di qualità e la scelta è ricaduta sull’ex Valencia, che dovrebbe trasferirsi in Liga per circa 35 milioni di euro. Fabian sarebbe costato molto di più e forse l’aspetto economico ha fatto la differenza.

Il Napoli ha sempre chiarito la posizione dello spagnolo: cedibile dietro congrue offerte. L’andaluso, che non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza nel 2023, viene valutato almeno 50 milioni di euro, la stessa cifra rifiutata lo scorso anno. Ma la prossima estate qualcosa potrebbe cambiare. Solo che l’Atletico ha già fatto la sua scelta. E’ andata dall’Udinese e ha raggiunto l’accordo per De Paul.