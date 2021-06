Roma, un amore mai sbocciato ed addio anticipato

Per la Roma sarà un mercato molto movimento. Intensificati i contatti per una rescissione anticipata in casa giallorossa.

La Roma si prepara ad un cambiamento decisivo per la prossima stagione. La squadra giallorossa ripartirà da José Mourinho e quelle che sono le sue idee di gioco, che userà proprio per riportare la compagine capitolina nei primi posti della Serie A. Molto, ovviamente, passerà dalla prossima sessione di calciomercato.

La volontà di Mourinho, infatti, è proprio quella di costruire una rosa ideale per il suo stile di gioco, ed ovviamente qualche arrivo durante l’estate è ampiamente prevedibile. Cosi come ci saranno cessioni a condire l’estate della Roma. Una di queste riguarda un giocatore con il quale non è mai sbocciato l’amore, e che andrà via anticipatamente rispetto a quello che si poteva pensare.

Roma, addio a Santon: contatti per la rescissione anticipata

Davide Santon, infatti, sembra destinato a lasciare la Roma. Tra anni dove l’ex terzino dell’Inter non ha mai dato l’impressione di essere ambientato a pieno in terra capitolina. Ma sono stati soprattutto gli infortuni a condizionare in maniera evidente la sua storia con la Roma. Dai problemi al polpaccio al bicipite femorale, un susseguirsi di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ora si sono intensificati i rapporti tra il club ed il giocatore per procedere verso una rescissione anticipata del contratto. A Santon resterebbe ancora un anno da disputare con la Roma, ma evidentemente entrambe le parti concordano nel terminare prima quest’esperienza insieme. Per lui, tra l’altro, si è parlato anche della possibilità di approdare negli Stati Uniti.