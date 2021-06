L’ultima idea di Mourinho che può far sorridere la Juventus

L’idea di Josè Mourinho per il mercato della Roma incrocia i destini con la Juventus e potrebbe far felici i bianconeri

Josè Mourinho lavora alla sua Roma. Il tecnico portoghese, protagonista ieri di uno scambio di complimenti con Francesco Totti, pensa ai calciatori che potrebbero consentire di far fare un salto di qualità alla formazione giallorossa. Serve un portiere, individuato in Rui Patricio, con Pau Lopez nel mirino del Marsiglia. Servirà poi un attaccante, un esterno e anche un difensore centrale visto che Smalling sembra non rientrare più nei piani dello ‘Special One’.

Proprio per la retroguardia l’ultima idea della Roma porta in casa Juventus: Mehri Demiral, 23 anni, centrale turco, è uno degli obiettivi dei capitolini per il prossimo anno, secondo quanto raccontato da ‘Sky’. L’ex Sassuolo rappresenta il profilo ideale per i giallorossi: giovane, con esperienza già ad alti livelli, di affidabilità, nonostante i tanti stop per infortuni. Ad ogni modo il calciatore piace ma ci sarà da soddisfare le richieste bianconere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, idea Demiral: la Juventus chiede 40 milioni

In un incontro tra gli agenti di Demiral e i dirigenti della Juventus, la società ha aperto al possibile addio del difensore turco, ma soltanto davanti ad un’offerta di 40 milioni di euro. Il club non vuole l’inserimento di contropartite, ma è pronto a cedere il calciatore davanti ad una importante offerta cash.

LEGGI ANCHE >>> E adesso l’Inter prova ad’imitare’ la Juventus: Marotta si muove

Con il ricavato dell’eventuale cessione di Demiral, la Juventus avrebbe un tesoretto da spendere sul mercato per l’acquisto di calciatori ritenuti da Allegri più funzionali al suo progetto tecnico. Ecco perché da Torino l’interesse della Roma fa piacere e una trattativa è fattibile. Servirà l’offerta giusta per regalare a Mourinho un difensore e alla Juventus il denaro per nuovi colpi.