Inzaghi prepara lo sgarbo a Lotito: proposto lo scambio

L’Inter e la Lazio potrebbero dare il via ad uno scambio di mercato. Inzaghi chiede il cartellino di Lazzari, Sarri può ritrovare Vecino.

La nuova Inter di Simone Inzaghi potrebbe iniziare a prendere forma. Dopo l’acquisto di Hakan Calhanoglu dal Milan, il neo allenatore del club nerazzurro ha stilato la lista dei desideri da inserire in rosa in vista della prossima stagione. La patata bollente passa ora nelle mani dell’ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio, chiamati a regalare nuovi calciatori ad Inzaghi. La priorità resta piazzare Achraf Hakimi e trovare un degno sostituto del laterale marocchino. La dirigenza meneghina ha messo al vaglio diversi nomi per l’eventuale sostituto. Uno su tutti è quello di Manuel Lazzari.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Lazzari

Dopo il burrascoso addio alla Lazio, Simone Inzaghi ha messo nel mirino uno dei suoi pupilli ai tempi biancocelesti. Manuel Lazzari, infatti, è l’obiettivo numero uno per la fascia dell’Inter.

Come riferisce ‘Libero’, nonostante i pessimi rapporti tra le due società, i nerazzurri avrebbero già preparato l’offerta da presentare al presidente della Lazio Claudio Lotito. Sul piatto, infatti, ci sono circa 15 milioni di euro più il cartellino di Matias Vecino, centrocampista in scadenza nel 2022.