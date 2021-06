Il complicato sogno di mercato della Juventus può già sfumare

Il ritorno di Allegri in panchina aveva dato adito a voci sul ritorno di Pjanic alla Juventus, ma ultimi rumors allontanano il giocatore

Circa un anno fa Miralem Pjanic lasciava Torino per partire alla volta di Barcellona e giocare ‘nel club dei suoi sogni’. Dopo un anno la situazione del centrocampista bosniaco è molto diversa rispetto alle sue aspettative con una situazione che vede l’ex regista della Juventus non più dei piani della società e del tecnico Ronald Koeman.

Nel corso dell’ultima stagione in maglia blaugrana Pjanic ha collezionato 30 presenze nel campionato spagnolo, ma con un minutaggio abbastanza basso. Nell’ultima parte della stagione il giocatore è sprofondato nelle gerarchie tecniche dell’allenatore olandese ed il suo futuro è in bilico.

Si spegne il sogno di un ritorno alla Juventus

Con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus si era ipotizzato un possibile ritorno del regista alla corte della società torinese, ma non è cosi semplice. Secondo quanto riporta Calciomercato.it un eventuale ritorno in prestito di Pjanic a Torino solleverebbe problemi riguardo il bilancio. Al momento il ritorno di Pjanic in bianconero appare davvero difficile.

Il futuro blaugrana di Pjanic resta comunque segnato con il giocatore appetito da diverse big europee e sul giocatore ci sarebbero in questo momento Chelsea e Psg, club alla ricerca di giocatori di esperienza.