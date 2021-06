Lo scippo di Mourinho alla Juventus: “Scambio con Dzeko”

Josè Mourinho è da poco il nuovo tecnico della Roma ed è alla ricerca di un rinforzo in difesa, possibile uno scambio con la Juventus

Sono poche settimane che il tecnico portoghese Josè Mourinho è diventato il nuovo allenatore della Roma e già è al lavoro, insieme alla società, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’ex tecnico di Inter e Tottenham non vuole fare ‘da comparsa’ ed ha chiesto una squadra competitiva fin da subito per l’obiettivo Champions League.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il tecnico capitolino avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus Merih Demiral, giocatore giovane e già di grande esperienza nel nostro campionato. Visto la folta concorrenza, la Juventus non ritiene il turco incedibile ma parte da una valutazione di ben 40 milioni di euro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, pronto un super scambio sull’asse Roma-Torino

Il giocatore è un gran obiettivo per i giallorossi, ma allo stesso tempo la richiesta è giudicata molto onerosa e, sottolinea ancora il Corriere dello Sport, potrebbe nuovamente tornare in auge il profilo di Edin Dzeko, centravanti di esperienza già in passato accostato alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Raiola può portare gratis un giocatore in bianconero

In un colpo solo quindi Juventus e Roma farebbero uno scambio proficuo per entrambi i bilanci della società ed entrambe le squadre rinforzerebbero per le proprie rose. In attesa che il mercato entri nel vivo la famiglia Friedkin potrebbe regalare cosi il primo ‘super colpo’ al neo tecnico giallorosso.