Chiellini, che gaffe in diretta tv: “Combatteremo il nazismo”

Incredibile lapsus di Giorgio Chiellini nel prepartita di Italia-Austria. Intervistato dalla Rai, il capitano della Nazionale ha detto: “Cercheremo sicuramente di combattere il nazismo“.

Chiellini vuole lottare contro il nazismo proprio quando giochiamo con l'Austria.

Si vede che ha studiato. — il_daddy (@il__daddy) June 26, 2021

E si va con Chiellini a combattere il nazismo pic.twitter.com/g8xwgd5SZJ — il figlio comunista di Calenda 🐧 (@figliocomunista) June 26, 2021

Chiellini stava spiegando la scelta da parte della Nazionale di non inginocchiarsi prima del match di stasera, aggiungendo però che gli Azzurri si impegneranno comunque in altri modi contro il razzismo, in accordo con la Federazione.

Solo che, vuoi per l’emozione, vuoi per qualche altro motivo, al difensore della Juve è uscita fuori la parola ‘nazismo’ invece che ‘razzismo’. Subito il web si è scatenato, con l’hashtag #nazismo che è diventato trending topic su Twitter.