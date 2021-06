Alle ore 21:00 fischio di inizio di Italia-Austria, secondo match del giorno di Euro 2020. Chi vince vola ai quarti di finale.

Alle ore 21:00 allo stadio Wembley di Londra, inizia Italia-Austria, secondo ottavo di finale degli Europei di calcio. La squadra del commissario tecnico Roberto Mancini affronterà la Nazionale austriaca dinanzi a circa 22.500 spettatori, di cui almeno duemila italiani. Cresce l’attesa per la gara fondamentale degli azzurri, costretti alla vittoria per passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale di Euro 2020. L’Austria, seconda nel gruppo C alle spalle dell’Olanda, ha collezionato nel girone due vittorie ed una sconfitta, superando il turno con sei punti totali dinanzi ad Ucraina e Macedonia del Nord. Chi vince questa sera a Wembley affronterà ai quarti la vincente di Belgio-Portogallo, in programma domani alle ore 21:00.

Italia-Austria, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini.

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Grillitsch; Laimer, X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. CT: Foda.

ARBITRO: Anthony Taylor

ASSISTENTI: Gary Beswick, Adam Nunn.

IV UOMO: Sandro Schaerer.