Haaland e il conto da 500mila euro, l’attaccante è furioso sui social

L’attaccante del Borussia Dortmund Erving Haaland è stato protagonista di un curioso episodio nelle ultime ore, ma ha smentito sui social

Fuoriclasse in campo ed autentico ‘mattacchione’ fuori dal campo da gioco. Il giovane talento del calcio mondiale Erving Haaland, stella del Borussia Dortmund, è diventato fenomeno sui social nelle ultime ore a causa di una particolare vicenda che lo ha visto protagonista. Il giocatore sta vivendo con gli amici le vacanze a Mykonos e sembra davvero godersela.

Il giornale greco ‘SportsTime’ ha infatti raccontato una storia riguardante il forte bomber norvegese, una storia che ha dell’incredibile. In un noto ristorante locale Haaland avrebbe speso l’incredibile cifra di 500 mila euro per pagare il pranzo a sé ed a tutti i suoi amici. Un pranzo dalle portate faraoniche con il centravanti che avrebbe dato anche ’30 mila euro di mancia’ ai camerieri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Questa vicenda ha fatto il giro del web con i social che hanno duramente criticato questa ‘ follia’ del giovanissimo bomber, un gesto che arriva in un momento difficile a livello globale e che appare del tutto fuori luogo. Dopo le polemiche arriva però la smentita dell’attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Le ultime sul futuro di Haaland

Attraverso il proprio profilo Twitter il giocatore, assistito di Mino Raiola, ha retwittato la notizia commentandola sarcasticamente e svelando che si trattava semplicemente di una fake news. Ecco il commento del norvegese:

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 26, 2021