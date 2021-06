Il Milan prende tempo: i rossoneri temono un altro flop

Il Milan valuta un eventuale acquisto: Maldini teme il possibile ripetersi degli ultimi flop e prende tempo con gli agenti

Le posizioni sono chiare: martedì – come riferisce ‘TuttoSport’ – è andato in scena un incontro tra i dirigenti del Milan e gli intermediari del possibile affare. Il nome è quello di Kaio Jorge, 19 anni, attaccante brasiliano in scadenza di contratto con il Santos a dicembre. Per prenderlo subito i rossoneri dovrebbero sborsare una cifra intorno ai 20 milioni di euro, tra il costo del cartellino chiesto dal club sudamericano e le commissioni. Ed è davanti a questa cifra che Maldini ha tirato il freno a mano. Il Milan vuole rifletterci perché gli ultimi acquisti dal Brasile si sono rivelati dei flop. I nomi sono quelli di Paqueta e Duarte, non certo brillanti in rossonero, che hanno cancellato una tradizione positiva. Serginho, Kakà, anche Pato i precedenti fortunati, poi i due acquisti ‘sbagliati’ ed ora Maldini vuole riflettere.

Milan, dubbi su Kaio Jorge: occhio a Napoli e Juventus

Il Milan non può però pensarci troppo perché Kaio Jorge piace a tanti club. In Italia sulle sue tracce ci sono Juventus e Napoli. Gli azzurri in particolare nelle ultime settimane hanno lavorato sottotraccia per il giovane brasiliano e potrebbero rompere gli indugi. Il Milan non ha quindi molto tempo per riflettere sulla bontà dell’operazione: il nuovo Pato o un flop come Paqueta? L’interrogativo che Maldini dovrà sciogliere a breve per evitare poi di vedersi superato dalla concorrenza.

Il 19enne di Olina nell’ultima stagione ha realizzato sei gol in ventuno presenze, mostrando di avere numeri importanti. Basteranno a convincere il Milan?