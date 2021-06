Milan, che sorpresa da Maldini: “Triplo colpo, incontro imminente”

Il Milan vuole il triplo colpo dal Chelsea: Giroud, Bakayoko e Ziyech. La prossima settimana Maldini incontrerà la dirigenza dei Blues

L’asse tra Milan e Chelsea è molto caldo in questo momento, con i rossoneri che, dopo il riscatto di Fikayo Tomori, sono molto interessati a diversi esuberi dei Blues.

Il nome più caldo è sempre quello di Olivier Giroud, a cui si sarebbero aggiunti negli ultimi giorni quelli di Hakim Ziyech (come sostituto di Calhanoglu) e del cavallo di ritorno Tiemoué Bakayoko.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Maldini incontrerà il Chelsea per Giroud, Bakayoko e Ziyech

A tale proposito l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha spiegato a ‘Sky Sport’ che il dt del Milan è intenzionato a incontrare la dirigenza del Chelsea per verificare la fattibilità del triplo colpo: “È molto probabile che la prossima settimana ci si sieda davanti ad un tavolo per vedere se si possa realmente fare questo pacchetto, magari con Giroud a zero, Ziyech in prestito e l’acquisto di Bakayoko“.

Di questi giocatori, i due francesi sembrano quelli più fattibili: il centravanti avrebbe già l’intesa con i rossoneri, mentre il procuratore del centrocampista ha aperto con entusiasmo all’ipotesi Milan.

LEGGI ANCHE>>> Il Milan ha trovato il vice Ibra, nel mirino Italia-Austria

Più complicato arrivare all’ex Ajax, per via dell’alto ingaggio e della cifra sborsata dal Chelsea appena un anno fa (circa 40 milioni di euro). Come spiegato sempre da Di Marzio, per l’attacco il Milan terrebbe calda anche la pista legata a Luka Jovic del Real Madrid.