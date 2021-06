Euro 2020, tegola per il tecnico: a rischio l’eventuale gara contro l’Italia

Euro 2020, tegola per Roberto Martinez. Il CT deve fare a meno di De Bruyne, infortunatosi alla caviglia. A rischio un eventuale quarto di finale contro l’Italia.

Grana in arrivo per il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez. Durante la gara contro il Portogallo, match degli ottavi di finale di Euro 2020, si è fatto male un perno fondamentale dello scacchiere belga. Attualmente avanti sull’1-0 contro Cristiano Ronaldo e compagni, i diavoli rossi sono sempre più vicini alla qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020. C’è, però, un problema. Si è fatto male, infatti, Kevin De Bruyne.

Euro 2020, infortunio De Bruyne: le condizioni

Kevin De Bruyne potrebbe saltare gli eventuali quarti di finale visto l’infortunio durante la partita tra Belgio e Portogallo. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, il trequartista belga è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo.

Il calciatore aveva ricevuto ben due colpi da Palhinha, poi ammonito. Ancora da valutare l’entità dell’infortunio, ma appare evidente che il problema sia alla caviglia, giratasi nel contatto con l’avversario. Il tecnico Roberto Martinez è prontamente corso ai ripari, lanciando in campo l’attaccante del Napoli Dries Mertens. Per De Bruyne, ora, è in dubbio una eventuale gara contro l’Italia in programma il prossimo venerdì.