Addio Serie A: Sassuolo verso la prima cessione eccellente

Futuro lontano dalla Serie A per Boga, il quale potrebbe lasciare il Sassuolo ed approntare in Francia. In pressing il Lione, ma non solo.

Per Jeremie Boga è giunto il momento di lasciare la Serie A. Da mesi si vocifera dell’addio al Sassuolo per compiere il salto definitivo, ma la società neroverde non è mai stata troppo entusiasta dell’idea della cessione, soprattuto in Italia. Tuttavia, il futuro si prospetta estero e questa volta il club potrebbe piegarsi all’inevitabile.

Boga lascia il Sassuolo: il Lione convinto sul giocatore

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Boga sarebbe destinato alla Ligue 1 di Francia, poiché il Lione è in pressing, alla ricerca dell’elemento che manca per completare il fronte offensivo. Tra le parti sarebbe già iniziata la trattativa, ma la cifra di partenza è piuttosto alta. Il Sassuolo chiede circa 25-30 milioni di euro per cederlo e al momento il Lione è lontano da tali cifre. La bottega è cara, ma il tempo è dalla parte dei francesi.

La sensazione del momento è che il Sassuolo voglia comunque attendere il termine degli Europei, per capire anche eventuali trattative che possano coinvolgere Locatelli e Berardi. In Italia Boga piaceva al Napoli fino alla scorsa stagione e ancora l’osserva l’Atalanta, che però non spenderebbe la cifra richiesta. Attenzione anche al Marsiglia, sempre in Francia, che invece potrebbe accelerare. L’asta non può che favorire il Sassuolo, che non intende ridimensionare le sue pretese economiche.