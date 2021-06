DIRETTA Olanda-Repubblica Ceca: segui la partita LIVE

Alle 18 in programma il primo match di giornata valido per gli ottavi di finale degli Europei. Scendono in campo Olanda e Repubblica Ceca.

Cosi proseguono gli Europei di calcio, che già ieri hanno visto due match importanti che hanno dato verdetti altrettanto importanti. La prima ad essersi qualificata è stata la Danimarca, con un successo netto ed un passivo pesante inflitto al Galles: un 4-0 sonoro, molto forte, che lancia in maniera decisa la squadra di Kjaer verso i quarti. Una vittoria che probabilmente nemmeno la squadra danese pensava di poter agguantare in maniera cosi netta, soprattutto avendo di fronte una compagine comunque di livello come quella di Gareth Bale.

E nelle serata di ieri è toccato all’Italia. Una vittoria sudata, sofferta, con un’Austria che ha saputo far leva sui propri punti di forza, costringendo gli azzurri a trascinarsi fino ai supplementari prima di poter segnare i due gol decisivi. Prima Federico Chiesa e poi Matteo Pessina, entrambi entrati dalla panchina ed entrambi abili ad infilare il portiere avversario prima dei calcio di rigore.

Alle 18 tocca all’Olanda, un’altra delle squadre indicate da molti come possibile rivelazione del torneo. Ad oggi Depay e compagni hanno messo in campo vittoria tutto sommato convincenti, anche se qualche sbavatura si è vista nel corso delle prime tre partite. Di fronte una Repubblica Ceca disposta a mettere in campo la miglior prova possibile per centrare il sogno di agguantare i quarti di finale.

Olanda-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali