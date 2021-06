Juventus, ritorno e partenza: pronta la cessione in Spagna

La sessione di calciomercato si avvicina, e la Juventus si prepara anche a diverse cessione. Una di queste sembra vicina alla chiusura.

La Juventus è in clima di grande rifondazione. L’addio di Andrea Pirlo ed il ritorno di Massimiliano Allegri hanno ovviamente aperto le porte di una ripartenza, un nuovo inizio attraverso il quale il club spera di poter finalmente ripartire e dare una spallata alla stagione appena conclusa e che ha visto i bianconeri agguantare il posto Champions soltanto nel finale di campionato.

Insomma, tanto lavoro per Max Allegri chiamato anche a capire dove puntellare la rosa ed in che modo migliorarla. La società, orfana di Fabio Paratici approdato al Tottenham, sta già programmando la campagna acquisti ma sono anche diversi i calciatori che potrebbero lasciare Torino nel corso dell’estate.

Juventus, addio a Rugani: futuro in Spagna

Tra i giocatori destinati alla cessione c’è senza dubbio Daniele Rugani. Un’annata, quella scorsa, passata in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari. Un ritorno in quel di Torino che non durerà molto, visto che il giocatore non sembra rientrare nei piani della Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com‘, infatti, ci sarebbe il Betis pronto a mettere le mano sul difensore classe ’94. La Juventus – si legge – avrebbe chiesto una cifra intorno ai 4 milioni per far partire Rugani. Il Betis offrirebbe poco meno per portarlo in Spagna, e sembra che le parti siano vicine per la chiusura dell’affare. Un addio, quello del difensore, che sembra ormai certo.