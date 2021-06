L’ultimo desiderio del Milan è la stella di Euro 2020

Il Milan potrebbe calare nel pressing per Giroud e Batshuayi per concentrarsi su Schick. É lui che sta stregando EURO 2020 con la sua Repubblica Ceca.

Sta conquistando tutti, oltre che punti e qualificazioni. Alla guida talentosa della sua Repubblica Ceca, Patrick Schick si sta facendo notare a EURO 2020 e magari anche rimpiangere dalla Serie A, dalla Roma soprattutto. Ad ogni modo, proprio il grande livello che sta mostrando in campo continentale potrebbe riaprirgli le porte del massimo campionato italiano.

Milan su Schick, la vera stella di EURO 2020

Il giocatore, infatti, piace al Milan, che è alla costante ricerca di rinforzi offensivi, dopo essersi reso conto che non potrà più considerare Zlatan Ibrahimovic il faro di prima, a causa dell’infortunio e dell’età che chiaramente avanza. Gli obiettivi principali restano Giroud e Batshuayi, per i quali Maldini è ormai da tempo a lavoro con il Chelsea. Non è facile corrispondere alle richieste economiche del club inglese, soprattutto nel caso dell’attaccante francese, ed è per questo che si cercano alternative.

Schick è stato seguito dal Milan già dai tempi di Giampaolo in panchina, il quale nutriva nei riguardi del ceco grande stima. Attualmente gioca nel Bayer Leverkusen, che lo ha prelevato dalla Roma per 25 milioni di euro appena una stagione fa. Il Milan ci pensa e continua ad osservarlo, non dimenticando però che la valutazione è comunque alta: ovvero almeno 30 milioni di euro. E questo soltanto fino agli ottavi di finale di EURO 2020…