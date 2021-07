Milan, c’è la nuova idea per la trequarti: cifre e dettagli

Dopo l’addio di Calhanoglu il Milan è pronto a valutare il nuovo profilo per la trequarti. Nelle ultime ore starebbero avanzando nuove indiscrezioni sul possibile interesse per Ilicic, in uscita dall’Atalanta: occhio anche al nuovo nome a sorpresa

L’addio di Calhanoglu sarà destinato a stravolgere gli obiettivi e le strategie del calciomercato del Milan. I rossoneri potrebbero piombare con forte decisione su Ilicic, in uscita dall’Atalanta e chiaro obiettivo di Pioli. Il tecnico del Milan apprezza particolarmente il fantasista della Dea, e il Milan potrebbe valutare un affondo reale e concreto dopo un primo approccio molto superficiale.

Pioli potrebbe utilizzare Ilicic nel ruolo di trequartista centrale nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico rossonero, ma non è escluso che l’attuale attaccante dell’Atalanta possa essere utilizzato anche in posizione di esterno destro. Per la corsia di destra, però, occhio anche all’interesse per Berardi, ritornato in cima alla lista dei desideri del club rossonero.

Calciomercato Milan, pazza idea Ramsey o Papu Gomez

Non solo Ilicic: il Milan avrebbe chiesto informazioni alla Juventus su Ramsey. Pioli potrebbe avvallare l’affondo sul centrocampista gallese perchè perfetto nel ruolo di raccordo tra attacco e centrocampo e, a differenza di Ilicic, garantirebbe maggiore copertura in fase di non possesso. L’unico (ma grande) ostacolo sulla trattativa sarà rappresentato dall’oneroso ingaggio del centrocampista gallese (7 milioni di euro all’anno).

Oltre al ritorno di Diaz (ormai definito con il Real Madrid), il Milan potrebbe valutare anche il possibile affondo sul Papu Gomez, altra trattativa complicata come quella per Ramsey. I due fantasisti, insieme a Ilicic, almeno per il momento, restano in cima ai desideri del club rossonero per sostituire Calhanoglu nel ruolo di trequartista.