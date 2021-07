Milan, tre colpi galattici: asse caldo col Real Madrid

Milan, non solo Brahim dal Real Madrid: si può imbastire una maxi operazione che coinvolge i nomi di Odriozola, Ceballos e Jovic

Asse caldissimo tra Milan e Real Madrid: non solo il rinnovo del prestito di Brahim Diaz, con diritto di riscatto per i rossoneri e controriscatto in favore dei blancos (affare ormai in dirittura d’arrivo).

Come spiega ‘Mundo Deportivo’, le due società stanno infatti provando a imbastire una maxi operazione di mercato, facilitata dalla lunga lista di esuberi in casa Real.

Milan, non solo Brahim dal Real: chieste informazioni su tre giocatori

Maldini e Massara, in particolare, avrebbero chiesto informazioni su tre giocatori, uno per reparto: il terzino Alvaro Odriozola, il centrocampista Dani Ceballos e il centravanti Luka Jovic.

Tutte operazioni che potrebbero essere imbastite a condizioni vantaggiose per il Milan, in maniera simile a quanto sta accadendo per Brahim: si parla di cessioni in prestito, annuale o biennale, con diritto oppure obbligo di riscatto a seconda dei casi.

I rossoneri nel frattempo non perdono di vista altri obiettivi, come Giroud del Chelsea (appena eliminato con la Francia agli Europei, andrà molto presto a parlare con la dirigenza Blues).

L’alleanza con il club di Florentino Perez, però, potrebbe alla fine rivelarsi la carta vincente da spendere nel corso di questo calciomercato.