Anche Kessie lascia il Milan? Ci sono due piste in Serie A

Quale sarà il futuro di Frank Kessie? Per il centrocampista ivoriano, in caso di addio al Milan, anche due ipotesi in Serie A.

Insomma, il futuro del Milan è ancora avvolto da un alone di mistero. La squadra rossonera ha già perso giocatori importanti come Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, e nel corso dell’estate potrebbero esserci anche altre partenze. Posto che Zlatan Ibrahimovic resterà a Milano, per la gioia dei tifosi, c’è un’altra questione in sospeso che tiene banco e che sta preoccupando i tifosi rossoneri.

Il futuro di Frank Kessie, infatti, non ha ancora trovato la svolta definitiva. Il rinnovo tarda ad arrivare, e con il passare del tempo la sensazione è che si possa fare sempre più fatica a trovare la quadra giusta per tenerlo a Milano. La dirigenza rossonera lo sa, e proprio per questo ha aperto alla trattativa con il giocatore che chiede tanto per restare.

Kessie lascia il Milan? Due piste in Serie A

Insomma, il giocatore chiede ben 6 milioni di euro – come riporta ‘Sportmediaset’ – per restare al Milan. Una cifra importante, alla quale la dirigenza rossonera si avvicinata parzialmente, mettendo sul piatto 4 milioni, il doppio di quello che percepisce ad oggi il giocatore ivoriano.

Se tra i tifosi cresce l’attesa e la tensione per il timore di perdere Kessie, il club pare stia provando in tutti i modi a negoziare la sua permanenza. Eppure, il tempo scorre e le possibilità per il suo futuro continuano a farsi sempre più diversificate.

La verità è che il Milan potrebbe anche rassegnarsi a perdere il giocatore a scadenza (2022), e dunque a zero. Non sembra, però, che quest’eventualità sia paventata al momento dal club. In tal senso, però, Juventus ed Inter restano molto vigili e proveranno a monitorare costantemente la situazione.

Non è da escludere, tra l’altro, che per Kessie possa anche essere pronta una cessione estiva. Anche in Premier ci sono estimatori, e con l’offerta giusta il Milan potrebbe anche optare per la cessione.