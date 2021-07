Juventus, salta la cessione: “Offerta rifiutata, vuole restare”

Arthur non lascerà la Juventus: Allegri punta su di lui e anche il brasiliano vuole rimanere per riscattare un’annata così così

La Juventus è in piena fase di definizione del mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Se il nome attorno a cui tutto ruota è, ovviamente, quello di Cristiano Ronaldo, ci sono altri giocatori che potrebbero salutare la Signora in estate.

Tra questi però, secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.it’, non ci sarà Arthur, nonostante qualche proposta per l’ex Barcellona sia arrivata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Arthur rimane anche la prossima stagione: respinte le offerte

in particolare, per acquistare il play brasiliano si sarebbe mosso l’onnipresente Paris-Saint Germain. Le offerte per Arthur però, a meno di clamorosi dietrofront, dovrebbero essere tutte rispedite al mittente.

E questo per tre ordini di motivi: a Max Allegri il centrocampista piace, si tratta di un calciatore ancora giovane (deve ancora compiere 25 anni) e la valutazione fatta un anno fa ai tempi dello scambio con Pjanic (70 milioni di euro) non potrebbe che portare a una minusvalenza in caso di cessione.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, clamoroso Ronaldo: si tratta per il rinnovo in bianconero

In più, lo stesso Arthur sarebbe ben felice di restare a Torino con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione così così. Il calciatore avrebbe quindi già espresso alla società la volontà di rimettersi quanto prima al lavoro senza distrazioni relative al calciomercato.