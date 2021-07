Serie A, dopo l’ufficialità arriva la bordata a sorpresa: durissimo striscione

A La Spezia è comparso un duro striscione dei tifosi bianconeri dopo l’addio di Italiano, ancora in serie A ma da oggi alla Fiorentina

L’addio di Vincenzo Italiano allo Spezia ha provocato l’indignazione dei tifosi bianconeri che non hanno tardato a far capire al tecnico di non aver gradito il suo passaggio alla Fiorentina, che si è ufficializzato nella giornata di oggi. L’allenatore e il suo staff tecnico hanno prima risolto i rispettivi contratti con lo Spezia e poi sono stati annunciati dal club di Rocco Commisso, che a sua volta si era separato in precedenza da Rino Gattuso. La rottura con il calabrese era giunta pochi giorni dopo il suo arrivo.

Occupata la panchina viola, toccherà adesso allo Spezia ricercare un allenatore.

Serie A, spunta lo striscione dei tifosi indignati per l’addio di Italiano: “A Spezia solo uomini veri”

Il lavoro compiuto dall’allenatore siciliano è sotto gli occhi di tutti. Dopo la storica promozione in serie A raggiunta al primo anno, lo Spezia sotto la sua gestione ha ottenuto la salvezza nel massimo campionato. Tutto ciò però è stato dimenticato in un lampo. A provocare la rabbia dei tifosi bianconeri è stato l’addio repentino di Vincenzo Italiano, che ad inizio giugno aveva rinnovato il suo contratto con la formazione ligure fino al 2023.

Il suo nome è stato accostato alla Fiorentina subito dopo il divorzio tra quest’ultima e Gattuso. Dopo giorni travagliati, oggi si è consumato il passaggio di Italiano in Toscana. L’atteggiamento dei tifosi è stato chiarito da uno striscione esposto in serata. “A Spezia solo uomini veri”, il messaggio dello stesso. Il popolo spezzino non ha per nulla gradito la decisione di Italiano: il riferimento è chiaramente al recente rinnovo e al ritorno sui propri passi generato dalla proposta viola.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore (in lizza Giampaolo, Maran, Farioli e Tedesco) fuori dallo stadio i tifosi dello #Spezia hanno esposto alcuni striscioni contro Vincenzo #Italiano, passato alla #Fiorentina a pochi giorni di distanza dal rinnovo coi liguri pic.twitter.com/9iQYtIk8Os — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 30, 2021

In passato, Italiano ha guidato Vigontina San Paolo, Arzignano Valchiampo e Trapani prima di approdare allo Spezia.

Per il giornalista Nicolò Schira, che su Twitter ha pubblicato una foto dello striscione, in corsa per la successione del tecnico siciliano ci sarebbero in lizza Marco Giampaolo, Rolando Maran, Francesco Farioli e Domenico Tedesco.