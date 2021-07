Marotta vuota il sacco su Pogba: “Lo devo ammettere”

In occasione della presentazione della sessione di calciomercato estiva, Beppe Marotta ha ricordato la grande trattativa di cessione di Pogba, ai tempi della Juventus

Domani, giovedì 1 luglio, il calciomercato estivo prenderà avvio e la sessione è stata presentata sul palco del Grand Hotel di Rimini. Vi ha preso parte anche Beppe Marotta in rappresenta dell’Inter. L’ex ad della Juventus attualmente all’Inter ha parlato di presente è passato.

Marotta e l’operazione Pogba: la più grande di sempre

Sull’affare più grande portato a termine Marotta ha pochi dubbi: “L’anno in cui vendemmo Pogba per 105 milioni più 10 di bonus e prendemmo Higuain fu l’operazione più importante. Pure perché avevamo acquistato proprio Pogba a parametro zero, quindi è stata la plusvalenza più grande mai vista”.

L’amministratore delegato dell‘Inter però ha i piedi ben fermi a terra e ha ben chiaro quale sia il presente del calcio e del club per il quale opera: “Il modello di riferimento è cambiato. Prima con Berlusconi, Moratti o Sensi l’unico obiettivo era vincere e dopo c’era l’allineamento di bilancio. Oggi la situazione si è capovolta, poiché siamo di fronte a un modello di business. La famiglia Zhang, ad esempio, è giunta a Milano con entusiasmo e ha tirato fuori 600 milioni euro. Tuttavia, dopo la crisi per il coronavirus anche noi dobbiamo anteporre questo modello di business agli altri discorsi”.