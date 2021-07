Inter, il piano di Marotta per il ruolo di vice Lukaku e nuovo esterno destro

Le priorità del calciomercato dell’Inter saranno quelle legate all’identikit di un nuovo vice Lukaku e al sostituto di Hakimi per il ruolo di esterno destro. Il piano di Marotta si prepara a entrare nel vivo

Il calciomercato dell’Inter partirà dall’affondo reale e concreto su un nuovo vice Lukaku. Gli addii di Pinamonti (mai utilizzato da Conte nella passata stagione) e quello probabile di Sanchez, potrebbero spingere i nerazzurri a stravolgere completamente le gerarchie offensive. Certi della conferma Lukaku e Lautaro Martinez, i due attaccanti potrebbero salutare i nerazzurri solamente di fronte a un’offerta cash superiore ai 100 milioni di euro.

Chi sarà il vice Lukaku di Simone Inzaghi? Come riportato nelle ultime ore, l’Inter potrebbe fare un tentativo per Caicedo, pupillo del tecnico nerazzurro e in uscita dalla Lazio. Il diretto interessato potrebbe accettare di vestire la maglia dell’Inter per completare il reparto nerazzurro. Più defilato il profilo di Vlahovic, valutato oltre 60 milioni di euro dalla Fiorentina, e possibile investimento solamente in caso di addio a Lukaku o Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, caccia al vice Lukaku: per la fascia destra c’è Lazzari

Non solo vice Lukaku, l’Inter si concentrerà anche sulla ricerca di un nuovo esterno destro dopo l’addio di Hakimi. Il primo nome nella lista dei desideri di Simone Inzaghi è quello di Lazzari, ma la Lazio valuta il giocatore circa 25 milioni di euro. Massima attenzione anche al possibile affondo su Zappacosta, il quale piace particolarmente alla dirigenza interista.

Per il ruolo di vice Lukaku resta viva anche l’ipotesi Dzeko. L’attaccante della Roma potrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e sposare l’inizio di una nuova avventura.