José Mourinho a Talk Sport: “In semifinale Italia-Spagna ed Inghilterra-Danimarca. L’assenza di Xhaka pesa”

José Mourinho, come lui stesso ha confermato, domani volerà in Italia per dare lo start alla sua esperienza come nuovo allenatore della Roma. Da commentatore dell’Europeo per l’emittente inglese ‘Talk Sport’ ha fatto le sue previsioni per quelle che saranno le quattro semifinaliste dopo i quarti di finale che ci saranno tra la giornata di domani e quella di sabato.

#ITA vs #ESP#ENG vs #DEN Jose Mourinho tells us who he expects to make it to the #EURO2020 semis! These would be two amazing games 😍 pic.twitter.com/urWgTAQCH8 — talkSPORT (@talkSPORT) July 1, 2021

“L’Inghilterra passa sicuramente. Danimarca-Repubblica Ceca? Difficile, ma penso che passi la Danimarca. Belgio-Italia? Davvero una grande partita! Dovrei dire Italia, domani sarò lì, se non lo dico mi ammazzano! Quindi dico Italia. Svizzera-Spagna? Altra grande gara, ma Xkaha non sarà in campo per la Svizzera e loro hanno bisogno di lui. Quindi, dico Spagna”

Mourinho mai banale, tra Italia, Roma e Xhaka

Non possono passare inosservate le parole di José Mourinho su Xhaka. Il tecnico portoghese lo ha definito, praticamente, indispensabile per la Svizzera. Sarà così anche per la sua Roma? La trattativa va avanti ed il desiderio di Mourinho di allenare il centrocampista elvetico è sempre più forte.

Resta da capire se ci sarà l’assalto decisivo da parte del club giallorosso nei prossimi giorni con l’Arsenal che chiede 20 milioni per il suo cartellino.