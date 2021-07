Gasperini pregusta il nuovo regalo dalla Juventus per l’Atalanta

L’Atalanta scavalca il Genoa nella corsa a Frabotta. Avviati i contatti con la Juventus: si parla di cessione definitiva.

Nuovo regalo in vista per Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, che a breve definirà l’acquisto di Juan Musso dall’Udinese per una cifra vicina ai 20 milioni, ha infatti scavalcato il Genoa nella corsa a Gianluca Frabotta. Il terzino mancino della Juventus, seguito pure dall’Empoli, era dato in procinto di trasferirsi in Liguria tuttavia l’operazione è andata in stand by dopo l’inserimento della Dea.

L’Atalanta vicina a Frabotta: avviati i contatti con la Juventus

I contatti sono già partiti ed attualmente si sta ragionando sulla formula. I nerazzurri dal canto loro, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, vorrebbero acquistarlo in maniera definitiva. Una proposta gradita dalla Juventus, che verrà approfondita nei prossimi giorni. Il classe 1999, in ogni caso, inizierà il raduno con i bianconeri in modo tale da dare la possibilità al nuovo allenatore Massimiliano Allegri di valutarlo bene nel ruolo di vice Alex Sandro.

A contenderlo a Frabotta sarà Luca Pellegrini, di rientro a Torino dopo una stagione poco fortunata al Cagliari a causa di una serie di infortuni all’adduttore e alla coscia (soltanto 11 presenze in campionato e un assist). L’Atalanta aspetterà, in attesa di piazzare l’affondo decisivo. Il profilo di Frabotta, messosi in luce soprattutto nella prima parte della scorsa stagione salvo poi “scomparire” nella seconda metà, piace molto. Soprattuto a Gasperini. Resta ora da trovare l’intesa economica con la Juventus.