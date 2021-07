Il Milan vuole scippare un giovane talento al Barcellona

Il Milan sfida il Barcellona e diversi club europei per la stella della Sampdoria Mikkel Damsgaard, gioiello della Danimarca in questi europei

Le prestazioni di Mikkel Damsgaard in questi Europei non sono passate inosservate ed il giocatore della Sampdoria sta sostituendo al meglio lo ‘sfortunato’ Christian Eriksen fermato a causa di un problema al cuore nel match d’apertura della nazionale nordica contro la Finlandia.

A suon di reti e assist Damsgaard ha catturato l’interesse di diverse big europee, in primis quello del Milan di Stefano Pioli, pronto a presentare un’offerta per rinforzare il reparto offensivo, orfano dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, andato all’Inter. Per i rossoneri non sarà però una trattativa facile.

Milan e Barcellona sulle tracce del gioiello danese

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha pubblicamente dichiarato che Damsgaard vale almeno 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono appunto il Milan, diversi top club di Premier League e Bundesliga e nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Barcellona, sempre molto attento a visionare i giovani talenti europei.

Per battere la concorrenza del club blaugrana Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera sono al lavoro da tempo e potrebbero offrire interessanti contropartite tecniche. Secondo quanto riporta Tuttosport il Milan infatti avrebbe intenzione di offrire almeno uno tra il norvegese Hauge ed i rientranti dai prestiti Conti e Pobega.