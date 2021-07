Il doppio rifiuto a Inter e Milan che rende felice Allegri

Il triplo rifiuto che rende felice Massimiliano Allegri e la Juventus: il centrocampista vuole soltanto la squadra bianconera

Il Tottenham chiama Miralem Pjanic ma lui vuole soltanto la Juventus. A raccontarlo è il quotidiano spagnolo “Sport” secondo cui il nuovo ds degli Spurs Fabio Paratici, nelle scorse ore, avrebbe chiamato il centrocampista al fine di convincerlo a trasferirsi a Londra. La prospettiva di giocare in Premier League però non sta intrigando il bosniaco, determinato invece a tornare a Torino e riabbracciare Massimiliano Allegri. Respinta pure la corte di Milan ed Inter.

Pjanic dice no a Milan, Inter e Tottenham: vuole Allegri

Stando a quanto riportato dal giornale, la Juventus ed il Barcellona starebbero discutendo sulla base di un prestito biennale. L’operazione, al momento, non è ritenuta una priorità dalla dirigenza bianconera ma potrebbe diventarlo nel caso in cui le trattative con il Sassuolo per Manuel Locatelli non dovessero sbloccarsi a breve. Le concorrenti per il centrocampista azzurro, infatti, stanno aumentando (ci sono pure Arsenal e Borussia Dortmund) e il rischio che si crei un’asta è alto.

Il Barcellona nel frattempo, oltre a Pjanic ha intenzione di tagliare altri due giocatori. Si tratta di Junior Firpo e Carles Aleñà: il primo, seguito in passato dal Milan, è vicino al Leeds (piace molto al tecnico Marcelo Bielsa) mentre al secondo piacerebbe andare al Granada. Cessioni che consentirebbero ai blaugrana di alleggerire il monte ingaggi ed avere a disposizione le risorse necessarie per offrire un nuovo contratto a Lionel Messi, da ieri ufficialmente svincolato.