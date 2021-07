Juve, clamoroso attacco di Tacconi a Buffon: “Non ha vinto niente”

L’ex giocatore della Juve Stefano Tacconi ha discusso di tanti temi e ha lanciato una frecciata al collega di reparto Gianluigi Buffon

Il leggendario portiere Gianluigi Buffon viene considerato da molti, tra tifosi ed addetti ai lavori, come il portiere più forte della storia. Una carriera divisa tra Juventus e Parma con un’unica stagione al Psg e l’ultra quarantenne estremo difensore ha ricevuto elogi ma anche tante critiche, l’ultima delle quali dall’ex portiere Stefano Tacconi.

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo l’ex portiere della Juventus ha lanciato una frecciata al suo collega di reparto rilasciando le seguenti parole: “Buffon? Nel museo della Juve ci sono io… Lui non ha vinto nulla”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Tacconi discute dell’Italia

Nel corso dell’intervista Stefano Tacconi ha discusso di tanti temi parlando della differenza tra i portieri del presente e quelli del passato ed ha discusso dell’Italia di Roberto Mancini, impegnata in serata nei Quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, salta una panchina

“Mi piace il team che ha creato Mancini, sia con i suoi ex compagni alla Sampdoria come Lombardo e Vialli e sia con la squadra. Questa nazionale ha già fatto tanto, non bisogna pensare ma bisogna proporre il gioco. Il Belgio non ha solo Lukaku ma tanti giocatori che possono far male”.