Roma, il nuovo acquisto per Mourinho si ‘dichiara’ sul web

Mourinho atterra a Roma e spuntano i like di Xhaka su Instagram. Lo svizzero potrebbe essere il primo acquisto ufficiale

Oggi è stato il gran giorno dell’arrivo di José Mourinho a Roma. Il tecnico portoghese è atterrato a Ciampino a bordo di un jet privato pilotato da Dan Friedkin in persona, ed è stato accolto da un autentico bagno di folla.

Non era fisicamente lì, ma lo marca strettissimo sul web, uno dei possibili nuovi acquisti della Roma.

Mourinho atterra a Roma: spuntano i like di Xhaka su Instagram

Granit Xhaka, infatti, ha seguito costantemente il viaggio del tecnico dal Portogallo all’Italia, mettendo diversi like ai post di Mou su Instagram.

Una foto a Setubal di fronte all’oceano, poi un’altra all’aeroporto di Lisbona. Quindi un primo video dall’aereo e un altro in macchina una volta arrivato a Roma. Lo svizzero dell’Arsenal ha seguito tutto in tempo reale, lanciando dei segnali di mercato inequivocabili.

Il ds della Roma Tiago Pinto, tra l’altro, si trova proprio in queste ore a Milano, dove sarebbe previsto un incontro con i vertici dei Gunners per chiudere la trattativa per il numero 10 della Svizzera. Che, a questo punto, potrebbe essere il regalo di benvenuto per lo Special One.