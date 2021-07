Europeo finito per Spinazzola: svelata l’entità dell’infortunio

Come raccolto da Sky Sport, Spinazzola si sarebbe rotto il tendine d’Achille. Bruttissimo infortunio per il terzino.

L’Italia ha battuto 1-2 il Belgio grazie alle reti di Barella ed Insigne e si è qualificata per la semifinale dell’Europeo dove incontrerà la Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri hanno sofferto, ma hanno giocato benissimo per tutta la durata della sfida.

L’unica nota negativa per la serata è l’infortunio di Spinazzola che è stato costretto ad uscire all’80’. Il terzino della Roma è uscito in barella e in lacrime. Le immagini hanno mostrato subito un Spinazzola preoccupato e inconsolabile.

Rottura del tendine d’Achille per Spinazzola

Come quanto raccolto da ‘Sky Sport’, Spinazzola si sarebbe rotto il tendine d’Achille. Se fosse confermata questa notizia, per il giocatore della Roma sarebbe finito l’Europeo. Spinazzola è stato fondamentale in tutte le gare giocate dalla Nazionale.

Il giocatore è stato eletto per ben due volte uomo partita durante questo Europeo ed è stato decisivo anche questa sera sia in zona offensiva che difensiva. Spinazzola ha salvato un gol già fatto su una conclusione a botta sicura di Lukaku. Il terzino ha sfiorato anche il terzo gol.