Svizzera in 10 contro la Spagna, il web insorge: “Partita falsata”

Il match tra Svizzera e Spagna ha visto l’espulsione di Freuler, una scelta che ha alimentato tante polemiche

In questi minuti si sta disputando il match valido per i Quarti di finale tra Spagna e Svizzera. A circa 15 minuti dal termine, sul risultato di 1 a 1, è andato in scena un episodio ‘decisivo’ e che sta scatenando diverse polemiche sui social network.

L’arbitro Michael Oliver vede un fallo di Remo Freuler su Gerard Moreno e caccia il centrocampista dell’Atalanta e della Svizzera tra le proteste dei calciatori elvetici. L’intervento in scivolata sembrava da ammonizione e la scelta dell’arbitro non è stata apprezzata con il mondo social inferocito per questa decisione.

Freuler lo prende con la gamba di richiamo, non con quella tesa: rosso inesistente, partita falsata.#SuisseEspana #EURO2020 — Alessandro Cavasinni (@Alex_Cavasinni) July 2, 2021

Svizzera-Spagna continua tra le proteste

Nel momento dell’espulsione del giocatore svizzero le due nazionali erano sul risultato di 1 a 1 con la rete di Shaqiri nella ripresa che aveva risposto alla rete iniziale spagnola, siglata da un autorete di Zakaria su una conclusione di Jordi Alba.

Le due squadre sono ora ai tempi supplementari con la Svizzera chiamata letteralmente ad un’impresa visto la situazione di emergenza ed il secondo match consecutivo ai supplementari, dopo la clamorosa vittoria in rimonta sulla Francia. Ecco alcuni dei tweet che hanno fatto più rumore, compreso quello dello spagnolo Cesc Fabregas:

Rosso molto discutibile in Atalanta-Real Madrid, rosso molto discutibile oggi: #Freuler difficilmente farà le vacanze in Spagna di qui in futuro. #SvizzeraSpagna — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 2, 2021