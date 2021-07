“Barella come Maradona”: il paragone ‘scomodo’ dopo Belgio-Italia

E’ festa Italia dopo la vittoria contro il Belgio: protagonista anche Nicolò Barella con il gol “alla Maradona” che ha aperto il match

E’ festa Italia. La Nazionale di Mancini continua a vincere e vola in semifinale. Il Belgio è stato spazzato via con una prestazione sontuosa: pressing a tutto campo, belle giocate e anche la capacità di stringere i denti quando si è trattato di soffrire. Così Lukaku e compagni sono stati battuti e gli azzurri hanno potuto festeggiare l’approdo in semifinale.

Ora c’è la Spagna da affrontare martedì a Wembley: non una squadra imbattibile come quella di qualche anno fa ed allora sognare è possibile. Lo è ancora di più se alcuni calciatori replicheranno le prestazioni fornite ieri sera. Ad esempio Nicolò Barella, protagonista del gol che ha sbloccato il match. Una rete splendida che ha portato a fare paragoni anche ‘scomodi’.

Barella, gol alla Maradona: il paragone di Sconcerti

E’ Mario Sconcerti a commentare la gara dell’Italia contro il Belgio sulle pagine del ‘Corriere della Sera’ e a fare il paragone tra il gol di Barella e le magie di Diego Armando Maradona. Il passaggio è il seguente: “Gli ultimi del racconto sono Barella e Verratti, uno dentro un gol da Maradona, l’altro dovunque e sempre con intelligenza”.

Paragone a parte, resta la bellezza della rete del centrocampista dell’Inter, uno dei pezzi pregiati dell’Italia. Il suo nome, non per niente, fa gola anche alle big europee: il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di cederlo, Barella fa parte del progetto futuro. Nel presente c’è la semifinale di Euro2020, dove magari realizzare un’altra perla ‘alla Maradona”.