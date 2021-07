Juve, il sogno Pogba si allontana? Raiola ha proposto un super scambio

Pogba può finire al Barcellona in cambio di Griezmann. Rimane tuttavia il nodo ingaggio: la Juve osserva e attende

Novità importanti sul futuro di Paul Pogba in arrivo dal portale ‘Diariogol.com’. Come riportato dal sito spagnolo, infatti, Mino Raiola starebbe architettando una clamorosa operazione tra Manchester United e Barcellona.

Complice l’amicizia con il presidente blaugrana Laporta, Raiola avrebbe infatti proposto di scambiare il cartellino del suo assistito con quello di Griezmann, valutati quasi alla pari (si parla di 60 milioni per l’attaccante e 50 per il centrocampista, in scadenza nel 2022 con il Manchester United).

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Raiola vuole proporre uno scambio tra Pogba e Griezmann

Una trattativa che, ove si concretizzasse, metterebbe la parola fine ai sogni della Juventus di riportare il Polpo in bianconero. Tuttavia, rimarrebbe pur sempre il problema legato al costo dell’ingaggio del centrocampista francese, particolarmente elevato.

LEGGI ANCHE>>> Marotta vuota il sacco su Pogba: “Lo devo ammettere”

Il Barcellona, alle prese con la cruciale operazione del rinnovo di Leo Messi, non ricaverebbe dallo scambio nessuna utilità rilevante in tema di monte ingaggi, a meno che Pogba non decidesse di venire incontro al club blaugrana. Ecco perché, sotto sotto, la Juve può ancora sperare.