L’annuncio che infrange i sogni di mercato del Milan

Milan, niente da fare per il sogno di mercato. L’annuncio del direttore sportivo dell’Ajax blocca Dusan Tadic: non arriverà in Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli è già al lavoro per regalare ai tifosi nuovi colpi in vista della prossima stagione. Il compito di Maldini è appena iniziato: i rossoneri sono alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa. Non a caso, infatti, la dirigenza del club lombardo sta sondando il terreno per diversi profili che farebbero al caso dell’allenatore. Bakayoko e Giroud sono in cima alla lista dei desideri, ma non sono gli unici colpi in canna.

Calciomercato Milan, l’annuncio su Tadic

Alla lista si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche Dusan Tadic, capitano dell’Ajax. Più di un pensierino è stato fatto per il numero 10 del club olandese, ma l’affare sembra essersi decisamente complicato.

Il direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Telegraaf’. Ecco quanto annunciato: “Tadic non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa, Dusan è troppo importante. E’ il cemento tra i mattoni dell’Ajax”. Nulla da fare, quindi, per i rossoneri che dovranno dire addio al desiderio estivo di calciomercato.