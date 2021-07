Inter, la svolta arriva mercoledì pomeriggio: è ufficiale

L’Inter ha comunicato che mercoledì 7 luglio allo Stadio San Siro ci sarà la presentazione ufficiale di Simone Inzaghi.

L’Inter ha meritatamente vinto l’ultimo campionato, ma ha dovuto affrontare gradi cambiamenti subito dopo la conclusione della stagione 2020/21. Infatti, il divorzio con Antonio Conte ha portato la società lombarda ad ingaggiare Simone Inzaghi come nuovo allenatore.

La squadra nerazzurra ha vissuto anche momenti terribili con l’episodio accaduto ad Eriksen durante l’Europeo che fortunamente si è concluso con un lieto fine. Ma l’Inter è stata costretta a cercare un sostituto di Eriksen in attesa di sapere con maggiore precisione i suoi eventuali tempi di recupero, prendendo Calhanoglu a paramentro zero. Dopo tutte queste vicessitudini, è arrivato il momento di cominciare la nuova stagione.

L’Inter inizia la nuova stagione con Inzaghi

L’Inter, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato che Simone Inzaghi sarà presentato mercoledì 7 luglio alle ore 13.00 a San Siro. Sarà anche l’occasione in cui l’amministratore delegato del club Beppe Marotta, insieme al nuovo allenatore nerazzurro, presenterà la prossima annata sia ai media che ai tifosi.

L’obiettivo di Suning per il calciomercato è quello di chiudere la sessione con una plusvalenza di almeno 70 milioni di euro. Per fare ciò bisogna vendere dei giocatori e quello più prossimo a lasciare l’Inter è Hakimi. Per la cessione del laterale al PSG mancherebbe solo l’ufficialità.