Serie A, arriva il nuovo allenatore: è un ex campione dell’Inter

Secondo quanto raccolto dal giornalista Gianluca Di Marzio, Thiago Motta sarà il nuovo allenatore dello Spezia.

L’attenzione di tutti è rivolta verso gli Europei, ma i club di Serie A si stanno muovendo sul calciomercato. Se il mercato dei calciatori stenta a decollare, quello degli allenatori è stato molto movimentato dove ci sono stati tanti cambiamenti sulle varie panchine. Basti pensare che solo Atalanta e Milan non hanno cambiato tecnico tra i maggiori club che militano nel campionato italiano.

Dopo l’annuncio ufficiale di D’Aversa come nuovo allenatore della Sampdoria, solo lo Spezia non ha comunicato ufficialmente il suo nuovo mister. Il club ligure deve cercare il sostituto di Italiano che dopo il rinnovo iniziale, ha ceduto poi alle lusinghe della Fiorentina di Commisso.

Lo Spezia ha chiuso per Thiago Motta

Come riportato, tramite un tweet, dal giornalista di Sky Sport ‘Gianluca Di Marzio’, lo Spezia ha finalmente chiuso per il nuovo tecnico che sarà Thiago Motta. L’ex giocatore dell’Inter è un nome sicuramente affascinante per gli aquilotti che dovranno affrontare la loro seconda stagione consecutiva in Serie A.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Thiago Motta ha allenato le giovanili del PSG ed un’altra squadra ligure nel 2019, ovvero il Genoa. L’avventura con i rossoblù durò solo 10 partite, dove ottenne solo due vittorie. L’ex giocatore fu esonerato con la squadra genoana relegata all’ultimo posto in classifica.