Napoli, la Fiorentina ti vuole ‘scippare’ un giocatore

La Fiorentina sta seguendo Maksimovic. Il serbo non ha rinnovato con il Napoli, ma il suo futuro in maglia azzurra potrebbe continuare.

La Fiorentina ha vissuto un inzio di calciomercato molto particolare dopo l’avventura lampo di Gennaro Gattuso in viola e il conseguente arrivo di Vincenzo Italiano. Rocco Commisso vuole riportare entusiasmo in una piazza molto delusa dagli scarsi risultati raggiunti dalla squadra gigliata nelle ultime stagioni.

Dopo il suicidio calcistico contro il Verona nell’ultima giornata dello scorso campionato, anche il Napoli non sta attraversando un buon periodo. L’arrivo di Spalletti non ha tirato su il morale dei tifosi partenopei. Le due squadre potrebbe avere in comune anche un obiettivo di calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina e Napoli su Maksimovic

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Fiorentina starebbe puntando a vari difensori. Kouyaté, Lovato, Rugani e Maksimovic. Il difensore serbo non ha rinnovato il contratto con il Napoli e sarebbe un ottimo colpo a titolo gratuito da parte della squadra viola. Ma il futuro di Maksimovic può essere legato ancora a quello dei partenopei.

LEGGI ANCHE>>> Diego Armando Maradona allenerà a Napoli: la storia continua

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, il Napoli starebbe lavorando ad un’offerta per avere a propria disposizione ancora le prestazioni del centrale. Le parti dovrebbero avere un meeting a breve e potrebbero trovare un’intesa su basi diverse rispetto alle trattative sul rinnovo che si sono protratte negli ultimi mesi.