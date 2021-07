Roma, doppio colpo in uscita: destinazione Marsiglia

La Roma comincia a fare spazio per ricostruire la rosa secondo i desideri di Mourinho. Under e Pau Lopez sono ormai destinati a giocare a Marsiglia.

Dopo l’atterraggio di mister Mourinho a Roma, l’era dello Special One nella capitale può dirsi ufficialmente iniziata. La riprova è data dalle mosse di Tiago Pinto, attivo sin da subito per fornire al nuovo allenatore la miglior rosa possibile.

L’impegno del general manager portoghese sembra per ora concentrarsi sulle operazioni in uscita, con ben due giocatori in partenza, destinazione Marsiglia. A salutare la Capitale e i colori giallorossi dovrebbero essere dunque Cengiz Under e Pau Lopez.

Il primo, esterno offensivo turco reduce da una sfortunata esperienza (come tutta a sua nazionale) a questo Europeo, è un talento di 23 anni acquistato dalla Roma nell’estate del 2017 e che ha trascorso l’ultima stagione in Inghilterra, al Leicester, in prestito oneroso. La Roma e il Marsiglia hanno trovato un accordo per la cessione in prestito con obbligo di riscatto fissato ad 8 milioni di euro, più quasi 2 di bonus ed il 20% sulla prossima cessione. Considerato che i giallorossi se lo erano accaparrati per quasi 15 milioni dal Basaksehir, a voi la valutazione.

Under e Pau Lopez non hanno brillato nella loro esperienza alla Roma

Discorso leggermente diverso per Pau Lopez, anche se la destinazione resta la Francia, e Marsiglia nello specifico. Per il portiere spagnolo, reduce da un’annata che definire “deludente” sarebbe eufemistico, l’accordo fra la Roma e l’OM prevede anche in questo caso il prestito, ma con diritto (obbligo fissato in base alle presenze) di riscatto fissato a 13 milioni di €. Trattativa quest’ultima che pare ormai conclusa, tanto che in Francia attendono il calciatore già martedì 6 luglio per le visite mediche e la firma.

Due colpi, anche se in uscita, per Mourinho e la Roma, che potranno ora concentrarsi sulla ricerca dei giocatori adeguati per sostituire Under e Lopez, sperando questa volta di lavorare meglio dal punto di vista del talent scounting. Vista la necessità di sostituire anche Spinazzola infortunato, il calciomercato della Roma entra nel vivo.