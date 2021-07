Inter, possibile rinforzo low cost: si guarda in casa Atalanta

L’Inter ha aperto il casting per reperire il sostituto di Achraf Hakimi. Tanti i nomi nel mirino, c’è anche un’idea low cost

L’Inter ha ormai ceduto il giovane esterno Achraf Hakimi al Psg e la società è al lavoro per provare a regalare a Simone Inzaghi un sostituto che non faccia rimpiangere troppo il talentuoso marocchino. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ sono tanti i nomi inseriti nel casting della società nerazzurra.

Beppe Marotta e la società hanno le idee chiare: l’Inter non può permettersi un rinforzo troppo oneroso e quindi sono diversi i nomi nel mirino: dall’olandese Dumfries al giocatore dell’Arsenal Bellerin, ma nelle ultime ore il club nerazzurro starebbe pensando ad un giocatore già ammirato in Serie A, il terzino dell’Atalanta Jens Hateboer.

Inter, Marotta guarda un rinforzo in Serie A

Tanti i nomi accostati al club milanese, si parla addirittura del clamoroso ritorno di Telles, attualmente al Manchester United o del greco Tsimikas, ma Hateboer sarebbe il profilo adatto in quanto già conosce bene il nostro campionato e non è più incedibile per la squadra guidata da Giampiero Gasperini.

Nell’ultima stagione Hateboer è stato alle prese con diversi infortuni e complice l’esplosione del danese Maehle non è più incedibile. L’Inter sta facendo le dovute valutazioni, sono tanti i nomi accostati ma l’esterno olandese può presentare un’opportunità low cost di sicuro affidamento.