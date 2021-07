La Roma ha già trovato in Serie A il sostituto di Spinazzola

Come riporta Sky Sport, la Roma, dopo l’infortunio di Spinazzola, sta cercando un nuovo terzino sinistro. Contatti con l’Inter per Dimarco.

L’Italia di Mancini sta facendo sognare tutti e ieri sera ha sfoderato un’altra grande prestazione contro il Belgio che è stato sconfitto per 1-2 grazie alle reti di Barella ed Insigne. Gli azzurri, sin dalla prima partita contro la Turchia, hanno mostrato sempre un grande senso del gruppo.

L’unica nota stonata della magnifica partita di ieri sera è stata l’uscita anzitempo dal campo per infortunio di Leonardo Spinazzola. Il terzino, uno dei migliori dell’Italia in tutto l’Europeo, ha riportato la rottura del tendine d’Achille che lo terrà lontano dai cambi di gioco per un bel po’. La Roma si sta muovendo per cercare il suo sostituto.

La Roma cerca Dimarco come sostituto di Spinazzola

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport, la Roma ha avuto dei contatti con l’Inter per Federico Dimarco. La società nerazzurra hs valutato il terzino sinistro 10 milioni di euro. Dimarco nella stagione appena conclusa ha militato in prestito all’Hellas Verona dov’è stato autore di un’ottima annata.

Spinazzola ha lasciato in giornata Coverciano non prima d’essere salutato molto calorosamente sia Mancini che dall’intera squadra. Il giocatore si è recato anche a Trigoria dove ha incontrato José Mourinho. Il nuovo allenatore della Roma ha avuto delle bellissime parole per il terzino sinistro.