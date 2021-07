Juventus, l’arrivo di Pogba potrebbe dipendere da Cristiano Ronaldo

Il calciomercato della Juventus dipenderà dalla decisione di Cristiano Ronaldo sul suo futuro. L’attaccante portoghese potrebbe valutare l’idea di restare per un’altra stagione in bianconero fino al termine del contratto

Il calciomercato della Juventus dipenderà dal futuro di Ronaldo. Qualora il portoghese decidesse di restare agli ordini di Allegri, i bianconeri potrebbero investire solamente su un nuovo acquisti. Locatelli, da questo punto di vista, resta in cima alla lista di Cherubini, pronto a chiudere la trattativa con il Sassuolo in vista dei prossimi giorni, o settimane. La conferma di Ronaldo obbligherà la Juventus a valutare solamente acquisti basati sulla formula del prestito con diritto di riscatto.

Con la conferma di Ronaldo, quindi, sarà quasi impossibile per la Juventus concretizzare il ritorno di Pogba. Il centrocampista francese, valutato circa 85 milioni dal Manchester United, potrebbe vestire bianconero solamente di fronte a tale cifra o in cambio di una contropartita adeguata. Operazione complicatissima da mettere in piedi e portare avanti.

Pogba alla Juventus solo in caso di addio a Ronaldo

Come accennato, il possibile ritorno di Pogba alla Juventus potrebbe dipendere dalla cessione di Ronaldo. L’attaccante portoghese comunicherà le sue intenzioni nei prossimi giorni e non è escluso, come detto, che l’ex Real Madrid scelga di restare in bianconero per un altro anno.

In caso di addio, però, la Juventus potrebbe investire parte dell’ingaggio del portoghese sullo stipendio di Pogba, e i soldi ricavati dal cartellino di Ronaldo (circa 30 milioni di euro) come prima rata per il cartellino dell’attuale centrocampista dello United. Un affare complicato e forse destinato a rimane solamente un’intrigante suggestione.