PSG, il messaggio “sfacciato” di Al Khelaifi dopo l’acquisto di Hakimi

Il Psg ha annunciato l’acquisto di Achraf Hakimi dall’Inter, realizzando l’ennesimo colpo di questa fase iniziale di calciomercato

Dopo una stagione avara di soddisfazione il Psg dello sceicco Al Khelaifi ha rilanciato alla grande le proprie ambizioni ed ha sbaragliato la concorrenza annunciando in queste ore l’acquisto di Achraf Hakimi dall’Inter, giocatore arrivato per una cifra di circa 70 milioni di euro bonus compresi.

I francesi, che hanno perso il campionato in volata contro il Lille e sono usciti dalla Champions League contro il City in semifinale, stanno tenendo una campagna acquisti faraonica. Dopo l’acquisto di Wijnaldum e gli annunci imminenti di Donnarumma e Sergio Ramos è ora il turno dell’esterno marocchino oramai ex Inter.

Psg, le parole di Al Khelaifi

Con l’acquisto di Hakimi il patron dei parigini ha voluto avvisare tutte le concorrenti europee chiarendo che il club francese non molla ma anzi ‘raddoppia’ come dimostrano gli ultimi ingenti sforzi economici. Ecco le parole apparse sul sito ufficiale del club:

“Siamo felici di accogliere oggi Achraf Hakimi a Parigi. L’ingaggio di un giocatore di questa caratura dimostra il livello delle nostre ambizioni. Continuiamo a costruire qualcosa di molto speciale. Achraf ha solo 22 anni, ma si è già affermato come uno dei migliori terzini del mondo del calcio”