PSG da non credere: l’operazione che fa infuriare la Juventus

La Juventus potrebbe essere beffata nella corsa a uno dei suoi pallini: secondo quanto riferiscono dalla Francia, il Psg pensa a Pogba

Qual è il limite del Paris Saint Germain? Se lo chiedono un po’ tutti dopo lo sfarzoso inizio della campagna acquisti della formazione francese. I transalpini hanno avviato uno shopping sfrenato che adesso dovrebbe essere sospeso. Almeno per il momento. La società Al-Khelaifi ha già acquistato Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos. Con tre di questi quattro, ex Inter a parte, ha dovuto trovare soltanto l’accordo riguardo all’ingaggio annuale per convincerli a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Con il marocchino che ha fatto le fortune di Antonio Conte invece il portafoglio del presidente è stato costretto a fare la sua comparsa. Circa 60 milioni sono stati pagati per prelevarlo dalla società italiano. I parigini adesso intendono monetizzare prima di lanciarsi all’assalto di un altro campione del panorama europeo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg no-limits: i transalpini vogliono vendere prima di dare l’assalto a Paul Pogba, la Juventus trema

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, il Psg ha stilato un piano per dare un nuovo impulso alla sua campagna per rinforzare l’organico di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino finora ha ricevuto quattro papabili titolari per tornare immediatamente sul tetto del campionato francese, dopo che l’egemonia è stata interrotta dal Lille nella stagione appena conclusa, ma anche per dare ancora una volta l’assalto a quella Champions League che appare stregata.

Il Psg potrebbe quindi rinforzare il centrocampo con l’innesto di Paul Pogba. Il calciatore ex Juventus aggiungerebbe qualità alla mediana dei transalpini. Per assicurarsi anche questo grande colpo tuttavia ‘Les Parisiens’. L’autorevole quotidiano scrive che Pogba rappresenta da tempo il sogno proibito dei parigini che quest’anno vogliono compiere un altro tentativo per riportarlo in Francia.

LEGGI ANCHE >>> Inghilterra-Danimarca, Damsgaard e la magia di Eriksen

Il 28enne ha lasciato la Francia da ormai quattordici anni. Il Manchester United lo ha prelevato dalle selezioni giovanili del Le Havre quando aveva 16 anni. Da quel momento in poi, Pogba è transitato pure dalla Juventus prima di fare ritorno in Inghilterra nei ‘Red Devils’. La Ligue 1 sarebbe pertanto un campionato inedito per lui.